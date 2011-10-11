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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 11日 星期二 15:36 BJT

上海赛罗迪克淘汰卢彦勋

周一在上海网球大师赛男单首轮较量中，美国选手罗迪克以6-2 3-6 6-2战胜中华台北选手卢彦勋。赛会10号种子罗迪克首盘轻松胜出，但第二盘卢彦勋奋起直追，扳回一城。罗迪克第三盘重新振作，最终以成功破发锁定胜局。路透

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