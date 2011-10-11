京东商城称计划明年招聘2万名员工

路透香港10月11日电---中国电子商务企业--京东商城周二称,计划于2012年招聘2万名电子商务人才,以补充公司发展需要.

该公司在一份新闻稿中称,此次公布的2万人招聘计划包括5,000名毕业大学生、1,000名软件工程师和1,000名有相关从业经历的行业人士.

京东商城表示,目前该公司已有逾1.3万名员工.此次大规模人才招聘的计划目的在于抢先进行人才储备与培养,以期继续领跑未来市场.

京东商城目前约有1,500万注册用户,该公司始创人刘强东早前表示,今年的营收则预期由去年的100亿元人民币增至今年的280亿元.

京东商城于现为中国第二大B2C(企业对个人)在线零售商,仅次于淘宝商城.今年4月,京东商城完成第三轮融资,筹资15亿美元,该次融资的投资方包括俄罗斯数字天空技术及老虎基金等。

另据汤森路透旗下IFR此前报导,京东商城拟通过美国上市,筹集40-50亿美元，初步计划于明年上半年上市.

中国网民数量居世界之首,而互联网普及率较低,不少投资人看好电子商务的发展前景.据Forrester Research的报告显示,预计到2015年中国互联网零售额将增长逾两倍,由2010年的488亿美元飙升至1,594亿美元.(完)

--记者 黄运涛; 审校 丁淑琴

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