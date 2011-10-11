英国“大本钟”倾斜变“斜塔”？

5月6日一名男子在伦敦中区通过望远镜观看议会大厦和大本?。 REUTERS/Toby Melville

路透伦敦10月10日电---伦敦地铁公司与政府议会房产管理部门委托调查的报告称，英国的地标性建筑“大本钟”(Big Ben)正逐渐倾斜，倾斜角度肉眼可见。

高96米的英国议会大厦的钟楼是“大本钟”的栖身之处，这座钟楼目前下陷程度不均，导致其向西北方向倾斜。

伦敦帝国理工学院荣誉教授、高级研究员伯兰德（John Burland）告诉《星期日电讯报》：“目前倾斜角度肉眼可见。如果站在议会广场朝东看，会看到‘大本钟’向泰晤士河倾斜。我听到拍照的游客说‘我觉得它不是笔直的’，他们说对了。”

报告指出，“大本钟”从2003年起加速倾斜，顶尖每年偏移达到0.9毫米，而长期以来平均每年偏移0.65毫米。这一偏移水平被认为暂不会引发安全问题。

报告称，70年代初修建地下停车场，延长伦敦地铁Jubilee线，以及地面状况的改变，多年来的此类开发导致“大本钟”倾斜。

“大本钟”倾斜已造成下议院部分?体及天花板出现裂纹，其中包括大臣办公室楼体一侧。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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