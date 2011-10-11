11日盘後分析：市场的底线在哪里？

市场的底线在哪里？这是近期投资者一直在考虑也一直找不到答案的问题。本想着借助利好之际，一改近期缩量阴跌的颓势，但是今日A股市场再度让投资者感到失望，全天股指呈现高开低走、再创调整新低的疲弱走势。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

市场的底线在哪里？这是近期投资者一直在考虑也一直找不到答案的问题。本想着借助利好之际，一改近期缩量阴跌的颓势，但是今日A股市场再度让投资者感到失望，全天股指呈现高开低走、再创调整新低的疲弱走势。

内忧外困中，A股市场成了今年全球表现最差的市场之一，今日沪综指再创本轮调整新低2323.41点，而沪市单边成交金额虽然较昨日有所放大，但是仍维持在地量水平，这似乎意味着股指仍将有继续下行的空间，在一片悲观的氛围下，我们先来看看影响股指走向的因素都有哪些？

首先，资金面缺乏有力保障，使得股指欲涨乏力。暂且不管汇金拿出多少真金白银直接在二级市场上买入四大行股票，这则消息的出现多少会对当前低迷的行情产生提振作用，但是光有这些是远远不够的，面对“饥渴”的上市公司再融资以及准上市公司扩容，市场有效资金面不足的窘境再次暴露出来。

其次，基本面令人担忧。欧债危机不断蔓延，美国经济数据不佳，同时国内通胀形势不乐观以及紧缩政策难现拐点，种种不利都反映出一点，即国内经济增速放缓已是不争的事实，而最终到何种程度还是未知数，在如此基本面下，大盘大幅上涨缺乏夯实的基础。

最後，目前市场信心严重缺失，任何的风吹草动都如临大敌。场内投资者用放大镜放大了各消息消极的一面，对于积极的信号却反应平淡。对风险的恐惧和投机心理主导市场，使得盘中个股行情浅尝辄止。从今日多数个股高开低走并最终翻绿可以看出，目前投资者信心仍然严重不足，没有人气的有效凝聚，大盘调整也就在所难免。

综合上述分析，在宏观经济和上市公司业绩仍将继续下滑的预期下，A股市场调整之势并没有结束，当市场的趋势无法逆转的时候，实质性利好政策出台的难度是很大的，而强行逆趋势而出台的政策给市场带来的刺激往往是脉冲式的。

昨日汇金增持四大行股票，其目的在于借助金融股稳定市场重心，从心理层面也会提振市场信心，但是真正会有多少成效，从今日大盘的走势，投资者就可以看出。现在投资者面临的问题是，当前市况下，该如何参与？

首先，汇金增持只是针对市场短期低迷气氛而言，股市症结仍然存在，紧缩调控政策，实体经济环境不好，银行在放贷方面更加谨慎，预计银行股的业绩将会受到负面影响，进而给上市公司整体盈利水平带来沉重打击，市场也就缺乏上涨的最根本基础。

第二，投资者能够参与的反弹机会应该是指标股稳住市场重心，其他个股活跃，但从目前盘面走势看，似乎这种格局并未出现。如果热点板块没有涌现，市场仅仅依靠指标股的拉抬将股指推高，对于普通投资者而言，意义不大。

第三，市场中期趋势不是一两条政策利好能够改变的，基本面因素的共振是必要条件，但是股指在连续下跌後，因受政策刺激而产生的超跌反弹是可以期待的，此次汇金增持四大行股票的实际意义在于，管理层维稳意图比较明确，政策底初见端倪，至于市场底何时出现，还需要等待多方因素的变化。

综合以上因素，具体到操作上，笔者认为投资者还应保持一定的谨慎心态，股市内在症结问题没有解决，系统性的上涨缺乏基础，同时市场信心的恢复也需要更坚定的耐心和更长久时间。（完）

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