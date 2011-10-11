奥巴马支持率下滑 部分民主党政客与之保持距离

路透华盛顿10月11日电（记者 Thomas Ferraro）---四年前，参议员Claire McCaskill是奥巴马总统大选进程中最大的支持者之一。但是当奥巴马最近来到她家乡密苏里州时，她却没时间去声援他。

经济的滑坡，使奥巴马的支持率一路跌至约四成，这在McCaskill等民主党人士看来，可能会拖累自己在明年的选情，因而很多人也将会表示他们很忙，没时间给奥巴马站台。

一位民主党资深议员说：“你可能会发现很多民主党人士会说‘对不起，我有别的事，时间上冲突了。’”

是否在2012年11月大选中继续支持奥巴马，对民主党人士来说，是一个艰难的决定。

很多人，特别是像McCaskill这样忙于自身竞选的，会倾向于和奥巴马保持距离。

但是其他人认为，他们所在的州绝大部分人支持民主党，所以反奥巴马运动不至于动摇他们当选的可能。他们想要帮助奥巴马打败共和党涌现的任何竞争对手。

更重要的是，民主党认为，保住参议院多数优势和夺回众议院控制权最有效的方式，是帮助奥巴马赢得下一任期。

马萨诸塞州众议员Jim McGovern说：“如果总统的选情表现好，我们也会有好结果。”

民主党参议员Sherrod Brown在俄亥俄重新当选的形势严峻，他说：“我不知道别人会怎麽做，但是我要说，我们要集体行动。”（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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