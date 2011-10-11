研究发现孕妇过胖令孩子易患哮喘

路透香港10月10日电（记者 陈依琳）---瑞典一项大规模研究发现，肥胖孕妇与正常体重孕妇相比，前者所生子女更易患哮喘。

这项研究调查了斯德哥尔摩逾12.9万名母亲及其18.9万名子女。研究发现，母亲孕期过于肥胖或体重指数(BMI)超过35(包括35)，其子女在8-10岁以前出现哮喘的风险高达61%。

默多克儿童研究所及墨尔本大学的研究员罗威(Adrian Lowe)称，“我们发现，怀孕初期母亲越胖，孩子出现儿童哮喘、需要用药及住院的机率明显更高。”

罗威在电话里告诉路透，“与体重正常的妈妈相比，过胖妈妈所生孩子出现上述问题的机率要高出41%，稍胖妈妈则高出18%。”

这项研究由澳大利亚相关机构与瑞典于默奥大学(Umea University)共同完成，结果发表在《变态反应与临床免疫学杂志》上。

罗威解释道，孕妇肥胖使孩子肥胖的风险增加，同时还会影响婴儿的免疫系统，并可能引发过敏。

他说：“研究结果显示，怀孕前减肥可能有利于预防儿童哮喘。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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