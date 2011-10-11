韩国重启在朝鲜开城工业园的建设

路透首尔10月11日电---韩国周二称，将允许120家韩国企业与朝鲜合作，重启朝鲜开城工业园建设，这是朝鲜关系缓和的最新迹象。

韩国统一部称，将恢复五座工厂的建设，并推进七座新厂的建设。17个月前，韩国为抗议朝鲜击沉“天安号”，叫停开城工业园的活动。

韩国企业利用开城工业园劳动力和地价便宜的优势，雇用了约4.6万名朝鲜员工，生产服装、器皿和手表。

韩国李明博政府近期与朝方进行接触，进行旨在重启朝核六方会谈的试探性对话。9月底，韩国执政党党首次访问开城工业园。

韩国总统李明博在国内被批评其强硬政策收效甚微，其所属的大国家党（GNP）则需在明年国会选举中维持多数席位。

韩国下届总统热门候选人朴槿惠（Park Geun-hye）称，韩国必须软化对朝鲜不可饶恕的立场。朝韩关系将是韩国离散家属选民关注的焦点。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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