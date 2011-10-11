韩国重启在朝鲜开城工业园的建设

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透首尔10月11日电---韩国周二称，将允许120家韩国企业与朝鲜合作，重启朝鲜开城工业园建设，这是朝鲜关系缓和的最新迹象。
韩国统一部称，将恢复五座工厂的建设，并推进七座新厂的建设。17个月前，韩国为抗议朝鲜击沉“天安号”，叫停开城工业园的活动。
韩国企业利用开城工业园劳动力和地价便宜的优势，雇用了约4.6万名朝鲜员工，生产服装、器皿和手表。
韩国李明博政府近期与朝方进行接触，进行旨在重启朝核六方会谈的试探性对话。9月底，韩国执政党党首次访问开城工业园。
韩国总统李明博在国内被批评其强硬政策收效甚微，其所属的大国家党（GNP）则需在明年国会选举中维持多数席位。
韩国下届总统热门候选人朴槿惠（Park Geun-hye）称，韩国必须软化对朝鲜不可饶恕的立场。朝韩关系将是韩国离散家属选民关注的焦点。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。