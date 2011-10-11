中国经济"失速"风险加大--中行

路透北京10月11日电---中国银行国际金融研究所发布报告表示,当前和未来一段时间中国经济"失速"风险加大,调节物价和促进增长给货币政策操作带来两难,而房地产市场的拐点正在形成.

报告称,所谓"失速",是指短期内经济增长速度出现过快和较大幅度的下滑.受全球经济负面冲击和国内政策持续收紧等因素的影响,四季度中国宏观经济景气将继续回落,三大需求将呈不同程度的放缓.与此同时,物价高位回稳,年内物价拐点预计在7月份已经形成.

"假如世界经济滑坡和国内经济减速'双碰头',建议做好中短期政策调整甚至转向(比如降低存款准备金率)的预案,为可能到来的经济'失速'做好应对准备."报告称.

报告认为,两难处境提高了对央行货币政策操作技术和利率市场化改革的要求.鉴于未来几个月经济景气和物价出现"双降",宏观调控政策尤其是货币政策不会继续加码,应保持稳定,冷静观察.

国家统计局本周五(14日)将公布9月CPI(居民消费价格指数)和工业生产者出厂价格指数(PPI);下周二(18日)将公布三季度国内生产总值(GDP)等数据.路透调查显示,中国9月CPI预计同比上涨6.1%,创四个月来低位;而三季度GDP料同比增长9.2%,较二季度的9.5%回落,但仍远高于年初制定的全年8%经济增速目标.

中行报告认为,四季度宏观政策总基调将保持不变,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,预计流动性仍将偏紧,但利率和存款准备金率调整的可能性较小,调控将以公开市场操作为主.

报告并预计,四季度楼市或将呈现"量价齐跌"的趋势,但降价空间有限.而无论从经济形势,还是从房地产市场形势来看,预计房地产调控政策都不会放松,也不应放松.

"房价回调的压力还将进一步增大,近期部分城市已经开始出现价格松动.随着房地产企业资金压力的进一步加大,预计商品住宅价格调整的拐点可能会在2012年春节前後到来."(完)

--整理 谢衡; 审校 张喜良

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