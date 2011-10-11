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时事要闻 | 2011年 10月 11日 星期二 17:46 BJT

中国敦促叙利亚加快落实改革承诺

路透北京10月11日电---中国外交部发言人刘为民周二在例行记者会上称，叙利亚政府应加快落实改革承诺。中国上周在安理会就叙利亚问题决议草案的表决中投了否决票。

俄罗斯总统梅德韦杰夫上周曾表示，如果叙利亚不能进行改革，其领导人就应该下台。

上周，中国和俄罗斯在安理会就叙利亚问题决议草案表决中均投了否决票，并因此受到西方国家的批评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌/王燕焜

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