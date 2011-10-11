汇金增持对A股激励效应昙花一现

* 汇金增持对中国股市"药效"仅昙花一现

* 沪综指冲高回落勉力终结四日跌途

* 股指反转还看经济和宏观政策

* 中资银行齐涨,但料难持续

发稿 康熙泽/尹嫄婷/谢衡/林琦

路透北京10月11日电---在中国股市频创新低,悲观情绪蔓延背景下,中投公司旗下中央汇金公司高调增持中国四大国有商业银行股票,这一强心剂的药效仅是昙花一现,中国股市周二冲高回落勉力终结此前连续四日跌途.

受访者称,寄望大盘向好主要还需经济和宏观政策出现趋势性改变,但根据目前通胀水平,央行宽松政策尚不可期待.因此股指凭借汇金增持这一单一事件而出现反转的可能性较小,同时预计银行板块反弹亦难为续.

华西证券分析师曹雪峰认为,大家更多关心通胀、经济增速及货币政策.预计短线在2,300-2,400点附近震荡,未来则仍要待数据公布及货币政策是否有所调整.

"熊市气氛还未消除,没想到汇金增持的消息,反而提供了一个逢高减持的机会."长江证券分析师宋中庆指出,大盘下跌趋势已形成,很难一下子扭转,短期先看2,300点关口支撑力.

中国股市沪综指周二冲高回落小幅收升,报2,348.516点,涨0.16%,该股指今日高开2.43%後,并一度升至2,412.376的盘中高点.

不过今日海外市场表现则颇为强劲,有乐观的分析人士解读,汇金增持或许是中国政府缓慢放松其货币政策步伐的预兆.考虑放宽银行贷款政策的空间有限,所以监管者政策的放宽步伐或从支持银行开始.

"这是中国政府对此更为关注的开始,总需要有人在某一特定时刻率先采取行动.但很难说央行将于何时放松其货币政策."中金公司全球股权策略师Hong Hao说.

亚洲其他市场涨升一片,香港股市恒生指数收盘劲扬2.43%;日经指数收高2%,创三周收盘高位;台湾股市收盘大涨2.59%,其中金融类股跳涨3.24%.

中央汇金公司周一在A股二级市场自主购入中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)股票,并称将继续进行相关市场操作.据银行公告推算,汇金此次增持共动用资金约1.97亿元人民币.

**汇金增持=政府救市?**

此次汇金增持是否就意味政府救市呢?对待这一问题,市场观点并不统一.此外,他们强调,比较此前汇金两次增持银行股後,政府相继出台更多政策支持,所以近日股市方面是否有後续利好,亦决定大盘走势.

宏源证券分析师陈思指出,汇金通过二级市场买入市值较大的银行股起到了稳定股指、提振信心的作用,此次又在市场频创新低时出手,还应被看作是政策维稳的信号,有助于安抚投资者情绪.

陈思并称,汇金前两次的增持都有政策方面的利好出台,如果此次没有政策配合,扭转市场走势的根本原因流动性的按兵不动使得市场无力改变颓势.依然建议保守操作,可以关注有题材刺激的短线机会,建议关注水利、银行等.

人民日报周二引述光大证券首席投资顾问滕印称,汇金在相对低位增持银行股,本身是一种投资行为,不能简单视为"救市",目前市场环境下,通过购买几家公司的股票来救市也不现实.市场运行轨迹,取决于宏观经济政策、上市公司业绩及二级市场供求关系等基本面因素.

而有市场人士就指出,今日沪指冲高回落也是投资者对此次汇金增持意图并未完全摸透的印证.

回首过往,汇金此前曾两度在股市低迷时增持大行股票.2008年9月19日,中央汇金宣布出手买大银行.当日沪综指大涨9.45%,并自9月18日起的6个交易日内累计上涨19.10%.不过接下来一个月,A股则重回跌势并弱势寻底.

另外,2009年10月11日,工行、中行、建行就分别公告,汇金公司10月9日通知,近日增持三行A股股份.10月9日沪综指上涨4.76%,且在之後的两个月内,A股市场震荡向上.

**中资银行股反弹料难持续**

虽然大盘表现欠佳,但受汇金公司增持消息激励,中资银行周二在沪港股市表现亮眼,不过分析师们提示,地方融资平台贷款、影子银行等年内压制银行股估值的影响因素尚未厘清,所以银行股反弹恐难持久.

"银行股面临的中长期问题主要是受房地产、融资平台等的影响,而这些影响有多大,目前还不清楚."国都证券分析师张翔表示."另外,随着目前监管要求越来越高,不断圈钱的盈利模式不可持续,所以这些因素都将在很长时间内令银行股受到制约."

在A股市场配置方面,光大证券认为,银行板块中期(3个月)有较好的绝对收益.国有大行可适度配置,中小银行选股重视低PB(市净率),推荐民生银行(600016.SS)、浦发银行(600000.SS)、华夏银行(600015.SS).

周二,中国工商银行(601398.SS)和农业银行(601288.SS)分别上涨1.5%和2.02%;中国银行(601988.SS)和建设银行(601939.SS)亦劲扬2.09%和2.49%.同期,上证180金融指数大涨1.64%.

对于中资银行在香港市场的表现,分析师态度相对乐观.野村证券报告称,中资银行股价年内迄今下跌35%,表现逊于港股大盘(恒生指数年内迄今跌幅为24%),有半数中资行H股目前交易价低于其账面价值汇金增持应有助于缓解市场的担忧情绪,并提供良好的价值支撑.

国泰君安证券(香港)发布报告认为,汇金入市A股四大银行,表示汇金认为中资银行已有买入价值,对H股银行也是利好,虽然相对看淡中资银行,但亦一直坚持认为不时会有反弹机会.

比价偏低的中资行H股涨幅超过A股,建行(0939.HK)、工行(1398.HK)、农行(1288.HK)和中行(3988.HK)分别涨5.8%、6.68%、12.83%和7.72%.(完)