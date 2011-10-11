中投将向中俄合资投资基金投入10亿美元--VEB主管

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透北京10月11日电---俄罗斯对外经济银行(VEB)董事长周二表示,中国投资公司(CIC)[CIC.UL]将向中国-俄罗斯合资建立的投资基金注入10亿美元,以促进直接投资.该基金是由中投与一家俄罗斯国有支持机构所共同成立的.
VEB董事长Vladimir Dmitriev是在陪同俄罗斯总理普京访问北京期间发表此番言论的.他表示,根据稍晚将签署的备忘录,俄方也将向该合资基金注入10亿美元.(完)
--编译 高琦; 审校 蔡美珍
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。