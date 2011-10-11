诺贝尔经济学奖得主称欧元区需建财政联盟

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透斯德哥尔摩/普林斯顿10月10日电（记者Walter Brandimarte/Simon Johnson/Veronica Ek）---两名美国经济学家因对现代宏观经济分析研的奠基作用，于周一获得诺贝尔经济学奖，但这两人表示，他们也没有解决欧洲债务危机的简单答案。
托玛斯・萨金特（Thomas Sargent）和克里斯托弗・西姆斯（Christopher A.Sims）是2011年度诺贝尔经济学奖得主，他们的研究可被政府用来衡量政策效果。
尽管对欧元区如何摆脱债务危机没有明确的答案，但西姆斯认为，欧元区必须创设一个财政联盟，来避免欧元的崩溃。
西姆斯是普林斯顿大学的教授，他在该校召开的一个新闻发布会上称，“欧元要想幸免于难，欧元区将不得不采取一种方法来共同承担财政负担。”
他补充说，欧洲央行可能需要欧元区成员国给予一些“中央财政支持”。
萨金特在接受采访时称：“恐慌和危机……现在的欧元区和欧元究竟怎麽了，其实这一切都与预测其他一些人想要做什麽有关。”萨金特是纽约大学教授。
萨金特的研究对预期如何影响政策及政策效果提供了一些观点，但与西姆斯一样，他也警告称，没有一个简单的方法能解决全球经济危机。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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