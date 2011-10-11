中国力挺银行股 可能是缓步放宽政策的前哨

8月23日在武汉拍到的资料图片。 REUTERS/Stringer

亚洲经济主编 Emily Kaiser 编译 沈以文/吴云凌/王洋

路透10月11日电---中国买进深跌的银行股,可能是踏上经济政策宽松之路的一小步.这条路最後将以降息告终.

过程可能会很缓慢.北京当局在最终采纳利率等直接工具之前,首先可能会解除过去几个月为了防止信贷失控而采取的一些紧缩措施.

其中的选项包括暂停首次公开招股(IPO)、减少所谓的"惩罚性票据",政府有时要求银行买进这类票据,藉此控制贷款总量、或者透过例行的公开市场操作,向经济注入更多流动性.

眼下情况和2008年不同.目前中国的经济成长,看似比当时经受是次金融危机冲击时更为强韧,但还是有一些罩门,尤其在贷款市场,因此针对银行业采取政策措施是有道理的.

"中国政府将推出更协同一致的措施了,"中金全球策略师洪灏表示."一定要有人按下那个开关.但很难判断央行什麽时候会放宽货币政策."

两家股票被增持的银行表示,中央汇金公司周一增持的股数相对不多.

向市场释出的讯息很清楚:北京当局已准备好在困难时期扶助银行业.这同时也向整体经济发出重要信号:中国将确保贷款不会枯竭.

"这也显示中国政府支持银行,相信银行,"Sanford Bernstein分析师Mike Werner表示."如果出现某些情况,例如当局担心整体银行业短期内需要注资,那麽中国政府就不会这麽做."

四大国有商业银行整体市值周二上午增加了460亿美元.银行股今年备受打击,因为投资者担心当局为房地产市场降温之举,可能会损及举债过度的开发商,以及利用土地作为抵押的地方政府,导致银行坏帐升高.

这条路中国之前就走过.根据当时的媒体报导,汇金在2008年9月雷曼兄弟倒闭之後的几天内,就买进四大银行的股票.

後来证明此举是一场激进政策宽松运动的热身,包括累计幅度超过两个百分点的降息以及约6,000亿美元的刺激性支出.

中国照搬2008年措施的机率看来微乎其微.经济状况已有天壤之别.但是在市场干预後启动更广泛的政策措施这种大体模式或许仍然适用.

除非经济状况恶化,否则中国可能选择在降息前先采取规模较小的过渡措施,例如放宽对小型企业的贷款限制.

北京对金融危机期间那种向经济投放廉价资金的做法持谨慎态度是有原因的.这些廉价资金有一部分流向问题项目,恐引致贷款违约剧增.

**估摸重大政策变动的时机**

雷曼倒闭後的宽松周期历时短暂.最近一次降息是在2008年12月,从市场恐慌爆发开始算起只有三个月.到了2010年10月,人行再次缩紧银根.

经过五次升息和12次调高存款准备金率後,有一些迹象显示信贷环境过紧,对那些无法从国有银行轻松贷出资金的较小企业来说尤为如此.

中国总理温家宝上周敦促银行提高对中小企业不良贷款比率的容忍度.

他也明显暗示紧缩周期或已结束,称政府已经"初步遏制"了物价过快上涨的势头.

根据路透对分析师的访问,周五将出炉的通胀数据料显示,9月的物价压力较上月略有缓和.但分析师平均预估9月CPI较上年同期增长6.1%,远高于政府4%的通胀目标.

即便物价压力继续缓解,在紧缩周期结束和宽松周期开端之间仍横亘着一些障碍.

首当其冲的便是下个月在法国召开的20国集团(G20)会议.欧洲领导人已经承诺将出台计划化解主权债务危机,在此次会议前做出重大政策调整必然要冒巨大风险.

如果欧洲官员处理得当,几乎消除全球衰退的紧迫威胁,则市场上涨.但如果他们把事办砸了,就可能引发全球性的恐慌.

这似乎可以排除中国在11月4日G20会议结束前采取大动作的可能.另一个窗口期可能在12月,届时中国将举行经济政策会议.而如果经济增长依旧稳健,即便在12月采取较大的动作或也过早了些.

ING驻新加坡分析师Tim Condon说:"我预计年底前当局将会正式宣布,货币政策从审慎转向中性."

**下一步骤**

打开降息大门的可能是中国经济增长数据的明显下滑.下周将公布的国内生产总值(GDP)数据可能还达不到这个地步.路透调查的分析师预测前三季度中国经济增速为9.2%,还谈不上是硬着陆.

不过汇丰策略师Steve Sun却表示,投资者对中国经济增长前景非常悲观.

"市场目前预计有70%的机率中国经济会出现硬着陆,"他在一份客户报告中写道.这与汇丰所作的未来几个季度中国经济增速将介于8-9%之间的预测相左.

如果经济增速保持在这个区间,但信贷愈发趋紧,那麽下调银行存款准备金率或许是合乎逻辑的政策手段.而如果房地产市场放缓向加速滑坡的方向发展,北京可能会取消一些限购措施.(完)