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中国财经 | 2011年 10月 11日 星期二 18:56 BJT

中俄天然气价格谈判取得重要进展--俄副总理

路透北京10月11日电---俄罗斯副总理谢琴周二对记者表示,中俄两国政府就未来俄罗斯出口至中国的天然气价格谈判取得"重要"进展.

谢琴还表示,将与中国就中方石油欠款支付达成原则性协议.

"这一问题已得到解决."谢琴称.他本周与俄罗斯总理普京一同到访中国.(完)

--编译 洪曦;审校 蔡美珍

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