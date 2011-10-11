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国际财经 | 2011年 10月 12日 星期三 07:09 BJT

美国参议院投票通过人民币汇率议案

路透华盛顿10月11日电---美国参议院周二投票通过了旨在迫使中国令人民币升值的议案,并将送至众议院.多位众议院领袖对该议案持批评意见.

这项名为2011年货币汇率监督改革法案的议案,允许美国政府可对被认定通过低估本币汇率来补贴出口业的国家产品徵收反补贴关税.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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