美国股市基本持稳 准备迎来业绩期

* EFSF扩容投票前市场持稳

* 美国铝业盘後公布业绩,拉开财报季序幕

* 道指小跌0.2%,标普500指数微升0.1%,Nasdaq指数上涨0.7%

路透纽约10月11日电---美国股市周二收盘涨跌互现,标普500指数在录得逾两年来最大五日涨幅後稍作喘息,投资者转而关注业绩寻找扩大市场涨势的理由.

股市在平盘上下波动.欧元区官员试图控制债务危机对大型欧洲银行和全球金融稳定性的威胁,股市已对此消息作出反映.

市场焦点将转移至财报,美国铝业(AA.N)盘後公布业绩,拉开财报季序幕.美国经济数据显示增长缓慢,投资者静观其对公司获利的影响.

"业绩总是很重要的,但是很多行业连续数季公布强劲获利後,当前的财报季更为重要.我觉得投资者应该希望看到获利继续强劲或是稳固.否则股市可能进一步下跌."Permanent Portfolio Funds总裁兼基金经理Michael Cuggino称.

第三季材料股受对全球增长放缓的担忧拖累走低.美国铝业在正常交易时段上涨2%至10.30美元,不过第三季下跌35%.

美国铝业在周二收盘後公布,第三季获利较上年同期跳升,但获利和营收较第二季减少,因经济增长较今年上半年放缓.

斯洛伐克推迟关键的扩大欧元区救助基金规模的投票同样令投资者谨慎.

随着欧元区17国中的16个国家都已通过欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容计划,市场关注的焦点是斯洛伐克.该国财长称,该国料于本周通过该计划.

Cabrera Capital Markets资深股市交易员Larry Peruzzi表示,任何延迟都可能给予市场卖出的借口.股市触及近期交易区间的顶部,标准普尔500指数在1,195点附近遭遇阻力.该指数下一阻力区域料在1,215点."反弹令股市接近阻力位."

苹果(AAPL.O)劲升3%至400.29美元,提振Nasdaq和标准普尔500指数.

道琼工业指数收跌16.88点,或0.15%,报11,416.30;标准普尔500指数微升0.65点,或0.05%,报1,195.54点.Nasdaq指数上扬16.98点,或0.66%,报2,583.03点.

美国铝业在盘後交易中劲挫3%.

上周分析师下调美国铝业的获利预估,因全球经济担忧近几个月拖累金属价格下跌.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约69.0亿股,远低于今年迄今的日成交均值80.3亿股.

纽约证交所涨跌股数之比约为16:13,Nasdaq市场则约为3:2.(完)

--编译 李富强;审校 母红

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