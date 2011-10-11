中石化与俄罗斯SIBUR签订框架协议 将组建合资企业

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透香港10月11日电---亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周二称,该公司与俄罗斯主要石化企业--SIBUR签署框架协议,可能将在中国和俄罗斯组建两家合资企业以从事丁(月+青)橡胶(nitrile butadiene rubber, NBR)的生产.
中石化的新闻稿并称,是次合作框架协议为俄罗斯总理普京访华期间签订.双方还考虑在聚异戊二烯橡胶(Polyisoprene rubber)及其他范围包括原料供应方面进行合作.
如果合作得到落实,SIBUR将为两家合资企业提供橡胶聚合技术以及丁(月+青)橡胶分解技术.目前位于Krasnoyarsk的丁(月+青)橡胶设施年产能将由4.1万吨扩大至5.6万吨,未来在上海建造的工厂预计将每年生产5万吨丁(月+青)橡胶.
丁(月+青)橡胶广泛应用于汽车、航天、石油开采、石化、纺织、电缆电线、印刷和食品包装.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)