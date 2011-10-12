中石化与俄罗斯SIBUR签订框架协议

中国石化周二称,该公司与俄罗斯主要石化企业--SIBUR签署框架协议,可能将在中国和俄罗斯组建两家合资企业以从事丁?橡胶的生产. 中石化的新闻稿并称,是次合作框架协议为俄罗斯总理普京访华期间签订.双方还考虑在聚异戊二烯橡胶及其他范围包括原料供应方面进行合作. 路透