诺贝尔经济学奖得主称欧元区需建财政联盟

今年诺贝尔经济学奖获得者之一、普林斯顿大学的教授西姆斯认为，欧元区必须创设一个财政联盟，来避免欧元的崩溃，欧洲央行可能需要欧元区成员国给予一些“中央财政支持”，但他与分享该奖项的萨金特均表示他们也没有解决欧洲债务危机的简单答案。路透