版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 10月 12日 星期三 09:02 BJT

伊朗暂停同与中石油的North Pars气田合约--媒体

一名伊朗官员周二对迈赫尔通讯社表示,该国已暂停同中国石油天然气勘探开发公司之间有关开发North Pars天然气田合约,"直到有进一步通知为止." "我们将在CNPCI完成对South Pars气田承诺後,再对North Pars气田未来进程作决定."Pars Oil and Gas董事总经理Mousa Souri?道.路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐