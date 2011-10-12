EFSF表决瓦解斯洛伐克政府 但料仍会获批

* 执政联盟内部持反对立场的政党在信任投票中弃权,瓦解斯洛伐克政府

* 反对党称准备就在第二轮投票中予以支持进行协商

* 斯洛伐克财政部长相信EFSF扩权方案可以在本周获得批准

* 斯洛伐克是唯一尚未批准EFSF扩权方案的欧元区国家

记者 Martin Santa/Jan Lopatka 编译 张明钧/兰秀娟/肖群英

路透伯拉第斯拉瓦10月11日电---斯洛伐克议会周二投票否决欧洲金融稳定机构(EFSF)扩充职权的计画,让这项对于控制危机扩散至为重要的提案未获批准,并让该国政府垮台.

不过即将下台的财政部长Ivan Miklos表示,这项计画仍有可能在本周末之前获批.

斯洛伐克总理Iveta Radicova已经让此一议题变成信任投票,试图避免执政联盟中的夥伴政党--自由团结党(SaS)--反对EFSF扩权计画,但最後仍徒劳无功.

投票结果显示,150席的国会议员中仅有55位投下赞成票,9票反对,而包括SaS党议员在内的其他国会议员则是缺席或弃权,而要通过这项动议需要获得过半数的支持.

Radicova预料将就此议案再次进行表决,可望在主要反对党Smer的支持下平稳通过.此前Smer提出的交换条件为内阁改组或总辞.

"不管怎样,EFSF扩权方案可望在本周末前获得批准."Miklos在投票前向国会表示.

斯洛伐克是唯一尚未批准该计画的欧元区成员国.

EFSF扩权计画的批准程序进一步延宕,令市场受到冲击,而金融市场已然因为危机扩散至希腊境外的迹象而饱受压力.

在斯洛伐克为了7月协议进行政治角力之际,欧元区各国领导人均急于让这个规模达4,400亿欧元的基金取得更大的权势.

左派政党Smer一再表示,原则上支持EFSF扩权计画,只要政府下台,就准备好进行协商予以支持.

"Smer很想知道执政联盟会为了迅速表决并批准此案而提出什麽样的交换条件."Smer领导人、前总理Robert Fico向议会表示.

"Smer已经准备好就此进行讨论."

一名Smer的高阶人士表示,他认为新一轮投票将会"尽快举行".

**现在能快速通过吗?**

政治分析师Grigorij Meseznikov称,尽管有关组建新内阁的谈判或许要花数周时间,但批准EFSF计划可能会很快.

他说:"我预计,现任内阁垮台後,EFSF计划将在四日内很快获批,因为我们现在处于一个新的格局中,(斯洛伐克反对党领袖)Fico将把自己定位成欧元区和斯洛伐克的救世主."

自由团结党(SaS)表示,斯洛伐克作为欧元区最贫穷的成员国之一,不应为那些较富裕成员国的债务买单.

"这麽做将严重损害斯洛伐克.斯洛伐克没有义务拯救世界,"SaS的领袖Richard Sulik在投票前这样表示.

就在斯洛伐克拖延时间举棋不定的时候,欧元区领导人正在商讨采取进一步的行动.

欧元区重量级成员国--德国和法国已承诺将在欧盟(EU)峰会上提出一项解决债务危机的全面战略,但各界越来越觉得,7月达成的对希腊的第二轮援救协议及EFSF扩权计划可能还不足以解决当前的危机.

目前的当务之急是进一步增强援救基金的权力,以及支撑银行业.欧洲央行(ECB)总裁特里谢周二表示,这场危机已变得具有系统性,可能会危及全球经济的稳定.

EFSF协议旨在扩权,令其可以从市场上买入债券以支持面临困境的国家,援救那些需要资金的成员国,并帮助他们支撑濒临倒闭的银行.

假设斯洛伐克议会最终批准了EFSF,为得以推行协议,议员们就必须要调整国内立法.分析师们称,一旦斯洛伐克总理Ivet Radicova能够确保获得必要的支持,调整立法以利协议付之实践就不会是一个问题.

**斯洛伐克不愿参与救援计画**

Radicova上周表示,她个人承诺将在欧元区领导人会议前夕的10月14日前批准该协议,欧盟峰会目前已推迟一周至10月23日.

根据该国宪法,她目前必须辞职,但将留任到新政府接手.斯洛伐克总统Ivan Gasparovic必须寻找新总理人选.提前举行大选是可能的,但不一定.

斯洛伐克投票表决的紧张气氛反映到周二的市场表现.欧洲主要股市下跌,结束连续四个交易日的涨势.

Sulik表示,他理解市场欢迎各国政府将纳税人资金投入民间机构,以防止其破产,但这种做法必须加以抵制.

"我们就不应当害怕这种情况发生,"他指出,"当股市下跌和个股走低,随它们去.股票更便宜之後会有更多人买入股票,这就是所谓的供需关系."

周一进行的民调显示,几乎近一半的斯洛伐克人支持扩大欧元区救援基金,36%的民众反对,很多人害怕斯洛伐克会引发全球经济二次探底,就像两年前那场将这个仰赖出口的国家拖入衰退的全球景气滑坡一样.

但斯洛伐克人的平均月薪仅有780欧元,只略高于希腊750欧元的最低工资,540万斯洛伐克民众中的很多人也对过度慷慨地援助希腊、爱尔兰或意大利的想法嗤之以鼻.

斯洛伐克执政党在去年选战时誓言不支持对希腊的首轮援助,斯洛伐克因此未参与当时的希腊金援计画.(完)

--编译 张明钧/兰秀娟/肖群英;审校 徐文焰/程琳

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