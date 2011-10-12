欧央行总裁称欧债危机具系统性特征

* 国际贷款机构称下一笔贷款可能在11月拨付

* 德国表示有关援助决定仍存在各种选项

* 欧央行总裁特里谢对债务危机引发的系统性风险提出警告

* 外界对希腊债务减记规模将扩大的预期升温

路透雅典/法兰克福10月11日电---国际贷款方周二表示,希腊要避免破产命运,应在下个月获得至关重要的一笔贷款,从而为欧盟制订应对债务危机的全面方案争取时间.欧洲央行(ECB)总裁特里谢将此次债务危机定性为"系统性的".

欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行检查员对希腊财务状况进行调查後表示,80亿欧元的贷款应在11月初拨付,不过先要得到欧元区各国财长和IMF的批准.

但他们警告称,希腊在达成去年5月签署的救助方案条款方面的进展不尽人意.德国则指出,围绕着是否应拨付这笔救助金的决定仍有各种可能.

"希腊当局将重点更多地放在公共部门结构性改革和更广泛的经济领域,这一点至关重要."这三家国际机构在声明中表示.

三方并称,希腊或需要采取额外举措以达成2013年和2014年的债务目标,其私有化和结构改革进程未能如期推进.

德国财政部发言人表示,三方的结论显示出"希望和失望并存.我们将等待报告的出炉,对其进行分析,之後再对第六批援助资金做出决定."

这笔资金只会为希腊和欧元区夥伴争取到短暂的时间.

德国和法国已承诺在欧盟峰会上提出应对债务危机的全面计划.此次峰会被推迟到10月23日.

在希腊承认今年无法实现减赤目标後,外界益发认为,或需重新磋商7月达成的,有民间债券持有者参与的希腊第二轮援助计划,而目前急需扩大欧元区援助基金规模,并提振其银行业.

欧洲金融监管机构警告,欧元区主权债务危机已演变为系统性风险,威胁全球经济稳定,除非采取果断措施加以应对.

在人们更为担忧希腊庞大的债务可能出现违约之际,欧洲央行总裁特里谢作为欧洲系统风险委员会(ESRB)主席发出了强烈警告.

"这场危机是系统性的,必须以果决的行动因应,"特里谢向欧洲议会一委员会表示.特里谢将在月底退休.

"欧盟金融体系的深度关联性,使得危机大幅扩散的风险迅速升高.这威胁到欧盟整体金融稳定,且对欧洲和其他地区实质经济有负面的影响."

参看欧元区危机相关图表,请点击(r.reuters.com/hyb65p)

**银行业资本需求评估**

欧洲银行业监管机构要求欧洲的银行业提供资本部位和主权债曝险的更新数据,以利重新评估其资本重建需求.

欧盟执委会主席巴罗索表示,执委会周三将提出关于银行资本重建以及其他危机对策的建议.

行业消息人士表示,在新一轮的压力测试中,欧盟银行业监管机构已要求银行达到至少7%的核心资本适足率,而未能过关的银行将被要求增加资本.

根据路透Breakingviews采用先前压力测试数据所做的估算,这意味着约有48家银行需要合计增资990亿欧元.而希腊银行业占总额约三分之一.

欲达成全面性的因应措施,欧洲领导人必须在如何重建银行资本方面化解歧见,不论是要迫使希腊债务重整,或维持现有让民间债权人自愿参与减记的作法,还有如何运用欧元区援救基金,都要有一致共识.

救援基金的命运掌握在斯洛伐克议会手中.在欧元区内,仅剩斯洛伐克尚未批准扩大该基金.

斯洛伐克总理Iveta Radicova为争取议会批准扩大EFSF,将其变成了对政府的信任投票.这提高了不确定性.

斯洛伐克四党联合政府中规模较小的SaS党称将弃权,迫使政府求助于反对党以通过该协议.SaS党对EFSF持反对态度.

即使他们在投票中落败,总理Radicova和联合政府中其他两党已放言凭借反对党的支持令议案获批.但这样的後果可能是内阁改组或提前选举.

**日本表态**

欧洲未能阻止危机扩散,已令国际社会愈发警觉.在英美两国敦促欧盟领导人采取果断措施後,日本周二也作出相同表态.

日本政府称在考虑购买更多欧元区公债前,将与美国政府进行磋商.财务大臣安住淳敦促欧洲在本周巴黎20国集团(G20)会议前重建市场信心.

安住淳重申,如果欧洲提出解决危机的可靠措施,日本已准备好在购入更多公债.

欧洲银行间同业拆借利率持续上扬,因愈发担心欧洲银行能否继续运营,尽管欧洲央行将提供大量流动性支持.

部分欧州银行担心政府会强制其增加资本,可能会通过用纳税人资金援助的方式进行,而一些银行认为并没有这样的必要.一名资深银行家称,这在德国可能导致法律上的挑战.

**希腊债务减计比例可能提高**

德国银行业协会BDB表示,欧洲应以个案为基础审视银行资本重组事宜,而不是采取德法提出的统一做法。

BDB协会理事Michael Kemmer在接受ARD电视台采访时还表示,政治家应坚持7月希腊援助协议中有关民间部门自愿参与的内容.

该协议提出,参与债券互换的银行和保险业者所持希腊公债减计21%,以削减并延期希腊债务负担.

不过,德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)及欧元集团主席贾克已经表示,上述减计比例可能已不足够,也许不得不重启谈判.

周一在奥地利电视台发表演说时,贾克拒绝排除强制性希腊债务重组的可能性;而许多市场分析师和经济学家称,未来数周内注定会如此.

许多分析师称,急于对欧洲银行业者进行资本重组可视为强制这些银行对所持希腊债务减计50%或以上的序曲.(完)

--编译 徐文焰/张荻/王冠中/梁睿雪/王兴亚;审校 张涛

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