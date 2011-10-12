12日盘前分析：重点关注量能变化

尽管有汇金增持四大行股票的利好消息提振，但是昨日沪深股市高开低走，着实令人跌破眼镜。不过，回想2008年9月汇金出手增持时的情景，昨日A股的高开低走也许并不在意料之外。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

尽管有汇金增持四大行股票的利好消息提振，但是昨日沪深股市高开低走，着实令人跌破眼镜。不过，回想2008年9月汇金出手增持时的情景，昨日A股的高开低走也许并不在意料之外。

笔者认为，目前市场信心严重缺失，任何的风吹草动都如临大敌。场内投资者用放大镜放大了各消息消极的一面，对于积极的信号却反应平淡，对风险的恐惧和投机心理主导市场。

汇金增持维稳意义大于实际意义，但是现阶段市场维稳的环境较为复杂。与2008年不同的是外围局势更加混乱，国际上欧债危机、经济二次衰退风险；国内方面，通胀居高不下、经济增速放缓、上市公司业绩下滑，在货币政策没有出现拐点之前，市场似乎难以扭转颓势。

对于大盘後市走势，短期内不排除大盘继续探底的可能，在资金供求关系趋于紧张的背景下，量能的变化将成为决定大盘走向的关键因素，预计市场还需要一段时间的盘整。

消息面，国务院总理温家宝11日在人民大会堂与俄罗斯总理普京举行小范围会谈，并共同主持中俄总理第十六次定期会晤。

温家宝表示，双方要根据两国关系未来10年发展战略规划，采取更多切实有效的措施，创新合作方式，拓展合作领域，协商解决重大问题，努力开创互利共赢新局面。一是改善中俄贸易结构和贸易环境，提高贸易质量。加大对双向投资的政策、资金支持，鼓励扩大投资规模。

二是继续推进石油、天然气、核能、煤炭、电力、水利、环保领域的合作。双方要从战略高度和长远角度出发，照顾彼此关切，落实好商定的重大项目。三是在高科技合作方面取得新突破。四是积极实施、完善《中国东北地区与俄罗斯远东及东西伯利亚地区合作规划纲要》。五是制定未来十年中俄人文合作行动计划。六是加强双方在上海合作组织框架内的合作，共同推动上合组织发展。

另外，权威人士11日向记者透露，浙江省和温州市拟申报温州为金融综合改革试验区。温州当地官员认为，温州地区民营经济发达、民间资本发达。如果把温州作为金融综合改革试验区，可使其金融发展尽快走上正轨，拓展投融资渠道，使温州经济发展获得新动力。（完）

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