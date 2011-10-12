普京开始访华之旅 天然气价格谈判成焦点

路透北京10月11日电（记者：Gleb Bryanski）---俄罗斯总理普京周二抵达北京开始中国之行，与中国国务院总理温家宝举行了会谈。

新华社称赞普京此次访华“将标志中俄合作关系进一步加深”。中俄两大邻国多年来一直就天然气价格问题谈判不休，但迄今尚未达成任何突破性协议。

在此次访华期间，俄罗斯副总理谢钦（Igor Sechin）将与中国国务院副总理王岐山会晤，双方将试图缩小阻止中俄签署30年期天然气合约谈判中的分歧。

谢钦周二稍晚对记者表示，中俄两国政府就未来俄罗斯出口至中国的天然气价格谈判取得“重要”进展。

俄罗斯国有能源巨擘Gazprom(GAZP.MM)副总裁亚历山大・梅德韦杰夫（Alexander Medvedev）称他将不参加正式谈判。这成为能源谈判不太可能取得突破的信号之一。

他说，他来北京只是以备中国官员会与他谈此事。

莫斯科和北京频频展示兄弟般的善意关系，但艰难的天然气谈判显示双方互不信任，特别是俄罗斯方面。

俄罗斯希望与中国多元化双边贸易。2010年中俄贸易额为593亿美元，到2020年有望增至1,000亿美元。随普京此次访华的还有Gazprom、Rosneft(ROSN.MM)与俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）(0486.HK)等国有企业的执行长，他们迫切希望与中国进行交易。

普京将于周三和中国国家主席胡锦涛会晤。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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