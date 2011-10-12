中国经济"失速"风险加大--中行

中国银行国际金融研究所发布报告表示,当前和未来一段时间中国经济''失速''风险加大,调节物价和促进增长给货币政策操作带来两难,房地产市场的拐点正在形成,而年内物价拐点预计在7月份已经形成. 报告称,所谓''失速'',是指短期内经济增长速度出现过快和较大幅度的下滑.路透