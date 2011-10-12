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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 12日 星期三 09:07 BJT

中国经济"失速"风险加大--中行

中国银行国际金融研究所发布报告表示,当前和未来一段时间中国经济"失速"风险加大,调节物价和促进增长给货币政策操作带来两难,房地产市场的拐点正在形成,而年内物价拐点预计在7月份已经形成. 报告称,所谓"失速",是指短期内经济增长速度出现过快和较大幅度的下滑.路透

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