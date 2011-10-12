中国在美罕见游说 欲阻人民币议案通过

路透华盛顿10月11日电---中国在华盛顿展开积极的游说行动,试图阻止有关人民币汇率的议案在美国通过立法,而其影响美国政策的操作手法已然更为细腻.

中美两国官员称,中国大使馆内成立了一个有12名成员的"国会联络小组",与美国国会重要议员的助理进行了会晤,并与国会办公室通电,且就该问题对白宫表达了意见.

中国大使馆还以每月3.5万美元聘请华盛顿一家顶尖律师事务所作代表游说美国国会,并帮助中国更好的理解国会政治.

这些举动反映出中国日渐深谙华府游说之道.就在10年前,中国还是例行公事般应付国会,其部分官员认为参众两院只是政府的喉舌而已.

有官员称,中国试图影响美国政治的罕见之举还是缺乏技巧且消息不够灵通.

中国官方一直在警告国会和白宫,人民币汇率议案一旦通过或将引发具有破坏力的贸易战.该议案提出若人民币兑美元继续遭到刻意压低,就对中国出口品徵收报复性关税.

美国参议院周二投票通过了旨在迫使中国令人民币升值的议案,并将送至众议院.多位众议院领袖对该议案持批评意见.

一名中国大使馆官员对路透称:"中国在这个问题上的立场非常明确.位于大使馆的国会联络小组成员不仅向美国国会,也向美国政府所有相关部门传达了意见."

这位不愿透露身份的官员称,大使馆成员在国会山庄与重要助理进行了多次会晤,"我知道也与白宫进行了沟通."该官员不清楚是哪些白宫官员或国会议员被中方接洽.

其表示:"我们一直在向他们解释我方立场,希望他们能说服大部分参议员和众议员,不要将该问题政治化,而是要采取理性措施."

美国总统奥巴马上周拒绝对该议案表示支持,但他也指责中国"人为操纵汇率体系".(完)

--编译 程琳;审校 张明钧

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