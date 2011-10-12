美参院通过人民币汇率议案 众院结果难料

2010年11月7日，在北京拍摄到的人民币和美元照片。 REUTERS/Petar Kujundzic

* 汇率议案在参议院以63对35票过关

* 众议院共和党领袖曾批评该议案

* 众议院共和党领袖康托尔希望总统奥巴马表态

记者 Paul Eckert 编译 王冠中/许娜/李春喜/王兴亚

路透华盛顿10月11日电---美国参议院周二通过了惩罚中国汇率政策的议案,期望藉此拯救美国就业.该议案已送往众议院,但能否过关仍不明朗.

该议案将允许美国政府对汇率遭低估国家的商品祭出反补贴税.而中国当局已警告称,此举可能引发贸易战.

美国部分议员指出,中国人民币汇率遭低估达40%,让中国制造商在国际市场上拥有不公平的优势,并且损及了美国就业.

参议院以63对35的票数通过了这项旨在施压中国让人民币升值的议案.而在共和党占多数的众议院中,这项议案可能永远也不会进行表决,尽管得到了普通议员的支持.

众议院议长贝纳(John Boehner)上周表示,国会干预其他国家的汇率是"危险的".

另一位共和党高级官员、众议院共和党领袖康托尔表示,奥巴马总统应澄清其对此议案的立场,该议案已引发中国政府的警告.

"我想看看政府将站在哪一边.显然,他们也有所担心,"众议院共和党二号人物康托尔向记者称.

美国国务卿希拉里克林顿称,此议案的命运尚不明朗,但它表达了整个国家的心声.

"我不清楚参议院通过的此议案版本,最终是否能够在国会获得立法,"希拉里克林顿接受路透采访时称,"但它确实反映了美国人民浓重的沮丧心情".

欲浏览中国贸易收支相关图表,请点击:(link.reuters.com/xys24s)

如果众议院通过该议案,那麽奥巴马将面临进退两难的境地.签署该案将会激怒中国,而美国在经济战线上,以及在朝鲜和伊朗等全球热点问题上,都需要该国的合作.

但是,否决该案则会令其在俄亥俄州和密歇根州等工业中心地区的支持度遇冷,并可能削弱其竞选连任的实力.

共和党一名主要的总统候选人罗姆尼周二重申,若能当选,则将在上任第一天便在汇率问题上向中国施压.

**发出强烈信号**

许多美国经济学家称,中国为了使本国出口商在全球市场上占据优势,刻意压低人民币汇率.中国则辩称其坚持稳步推进汇改,并指出自2005年以来人民币兑美元已经升值30%.

2011年货币汇率监察改革法案(Currency Exchange Rate Oversight Reform Act of)的一个重要条款是,要求美国商务部考虑汇率低估是否构成实质上的出口补贴,使美国有理由实施反补贴税率作为回应.

相对于惩罚性措施,更倾向于与中国进行对话的奥巴马总统上周称,中国在国际贸易中"耍花招".他对于该法案尚未采取任何正式立场,但警告称必须符合世界贸易组织(WTO)规则.

不过,他也没有说该法案如何可能与WTO规则相抵触.该法案的发起人声称,贸易律师认为法案合规.

尽管议案支持者称,众议院有225名议员附议,包括61名共和党议员,如果众议院进行投票,能获得足够的支持票;但贝纳有权阻止议案在众议院通过.

俄亥俄州共和党参议员、前美国贸易代表波特曼对路透表示,他支持该项议案,尽管更愿意奥巴马政府领导多方共同努力要求中国对人民币汇率进行重估.

"我对这项立法有些顾虑...但我想现在是时候传递出一个强烈信号了,"他说."这是一次展示问题严重性并鼓励政府采取更积极行动的机会."

中国已经在华盛顿展开积极的游说行动,试图阻止有关人民币汇率的议案在美国通过立法.

中美两国官员称,中国大使馆内成立了一个有12名成员的"国会联络小组",与美国国会重要议员的助理进行了会晤,并与国会办公室通电,且就该问题对白宫表达了意见.(完)

--编译 王冠中/许娜/李春喜/王兴亚;审校 张涛/程琳

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