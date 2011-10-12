《信报》：寻经济行为因果 建政策理性根基

（10月12日社评）

诺贝尔经济学奖今届得主由美国纽约大学沙琴德及普林斯顿大学西姆斯分享.这两位新古典主义宏观经济学家致力找出宏观经济行为的因果关系,提供一个具预测性的分析框架.虽然在实践上,未来的发展结果往往否定了人类从观察、探索到总结得出来的因果关系判断,戳破人类试图“预见”未来的努力,却无损人类追寻问题答案的热情,理论的更新,承先启後,构成人类文明的进程.

在全球经济如今陷入危态下,今届诺奖没有颁予可开出复苏灵丹妙方的经济学家,有人表示失望.但细心看沙琴德和西姆斯对“新古典主义宏观经济学”的贡献,尤其在金融海啸後,各国政府动辄以万亿计新增货币刺激经济、“凯恩斯主义”强势回归的形势下,向构筑新古典主义宏观经济学理论的杰出学人颁予殊荣,实在别具深意.

透过细致分析,深入发掘事物复杂的因果关联,侧面反映出凯恩斯主义缺乏微观基础所支撑的宏观理论的漏洞.可以看到,在经济恢复失衡的过程中,若政府为了政治目标,不顾经济政策的理性,矫枉过正,既破坏市场自我纠正失衡的力量,最终制造更巨大、更长久的失衡结果.

金融危机被一口咬定为市场功能缺陷的证据,连一向捍卫市场的经济法学家波斯纳也不得不承认,今次金融危机是“资本主义一次失败”.在今天主要国家政府功能膨胀、鼓吹凯恩斯主义最有效纠正市场缺陷、政府自以为是的经济干预政策泛滥之际,两位新古典主义宏观经济学家获奖,为滥觞于危机却未经深思熟虑的凯恩斯式干预主义思潮,作出了一种理智平衡.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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