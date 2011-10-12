普京称解决欧债危机 金砖国家无需出手

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透北京10月11日电(记者 Gleb Bryanski)---俄罗斯总理普京周二表示，陷于债务危机的欧元区拥有足够的资源解决自身问题，无需俄罗斯和其他金砖国家支援。
鉴于对经济增长乏力和股市下跌的担忧，金砖国家官员曾表示打算利用外汇储备购买欧元区债券，帮助欧洲渡过债务危机。
普京此番表态显示俄罗斯对该计划并不支持。俄罗斯是世界上第三大黄金和外汇储备国，且有超过五分之二的外汇储备投资于欧元区主权债务。
普京对德国和法国提出的欧洲受困银行资本重组计划表示赞扬，称此举是一个“积极信号”。他说：“欧洲大型经济体拥有足够资源来解决其自身问题。”
普京在访华期间接受中国官方媒体采访时表示：“我不觉得金砖国家能起到什麽特别的作用。”
普京还暗示，美联储购买国债的举动不利于该国的的财政纪律，称美国正从美元作为主要储备货币的“垄断地位”中渔利。
“美联储在购买国债，其实就是印钱。我不想作任何评判，或许我们的美国同行更清楚，但过去这种做法可不是他们建议我们的。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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