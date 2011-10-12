当前不是人民币国际化好时机--学者

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透北京10月12日电---中国宏观经济学会会长王建表示,当前国际经济环境不稳定,加快人民币国际化的步伐面临很多风险.未来把新增的外汇储备用于购买海外的资源与技术,才是在人民币问题上的正确选择.
周三刊登在中国证券报上的文章表示,如果在外部经济环境极度不稳定的时候允许国际资本自由进出,国际经济的恶性波动就会更加直接地影响中国经济,并主要通过国际资本大规模的流入与流出,引起中国经济的荣枯变化,使中国的宏观调控增加更多的变数和难度.
"目前并不是人民币开放的好时机."王建称.
王建认为人民币国际化与开放资本市场紧密相连,发达国家为救市不断扩大货币发行量,这些巨量的虚拟货币就会通过各种渠道进入中国的资本市场,从而控制中国的实体资产.
此外,以中国的国际经济地位,人民币开放後必然会出现强劲升值,而外部经济长期低迷的走势必然会对中国的出口增长形成长期压制,因此在这个时候开放人民币,对中国经济无疑是雪上加霜.
美国参议院周二投票通过了旨在迫使中国令人民币升值的议案,并将送至众议院.多位众议院领袖对该议案持批评意见.对此,中国外交部呼吁美国政府、国会和各界坚决反对以国内立法形式就人民币汇率问题炒作施压,抵制保护主义.
王建并称,在未来的国际经济关系大变动中,中国的真正战略利益是利用世界经济可能进入长期萧条的机会,更多地吸纳国际资源,加快完成工业化的步伐.
"所以不需要用人民币国际化的方式,来解决外汇储备不断增长所带来的国内财政金融困境,而是要尽量把外汇储备用掉."他说.(完)
--发稿 谢衡; 审校 林高丽
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