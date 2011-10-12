全球石油需求可能强于预期--IEA

* IEA预期中国和中东的需求保持良好

* 石油需求下降程度可能不如预期大

* 油价"居高不下"

记者 Ikuko Kurahone/Simon Falush 编译 张若琪

路透伦敦10月11日电---国际能源署(IEA)首席经济学家Fatih Birol周二表示,即使欧美经济成长放缓,全球石油需求也可能比预期强劲.

Birol在出席一石油业会议的间隙告诉路透,亚洲和中东的燃料消费保持得相当良好.

"石油需求减少的程度可能没那麽大."Birol表示."在福岛核电站的不幸事故後,日本发电多要靠燃烧石油...而且我们正看到中东和中国的数据良好.这两地的需求仍非常强."

石油输出国组织(OPEC)周二连续四个月下调全球石油需求成长预估,称因发达国家下滑且中国、印度努力抑制燃料的使用.

OPEC将今年石油日需求成长预估调降18万桶至88万桶,明年石油需求增速则稍快,日需求料增长119万桶,但较上月预估减少7万桶.

IEA预定周三公布新的油市预估,不过其前月的预估目前较OPEC乐观,预测今年石油日需求成长逾100万桶,2012年日需求成长预估则增至142万桶.

Birol指出,石油需求主要受经济所推动."我认为欧洲经济大有问题,美国经济也很有疑问.我们还需观察中国经济是否会放缓.这些都拖累石油需求."

**利比亚供油状况**

Birol指出,部分有关利比亚石油何时能恢复生产的预估看似有些乐观,这可能使供应相对吃紧.

"我们是根据一两个数据观点来讨论.无人对该国基础建设现状有精确评估.如果利比亚可在2013年前恢复到战前水准,我会很惊喜."他说.

"油价仍高于100美元表示市场基本面紧俏,而尽管经济数据欠佳,紧俏情况将继续一段时间."Birol说."油价居高不下.年初时油价处于可能损及全球经济的危险区.纵使是目前,价格也属偏高.油价每桶若高过100美元,全球经济要复苏便不容易."

北海布兰特原油期货周二约在每桶108美元,今年多数时候都在高于或接近100元的水准.

在伦敦参与这场石油业会议的高管表示,油价离100美元不太远的水准对石油业有利,因那会刺激投资.(完)

--译文审校 郑茵/艾茂林

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