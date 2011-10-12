欧洲将大幅提高银行资本充足率要求

路透法兰克福10月11日电---银行业及监管方面的消息人士周二称,欧洲监管机构对银行体质进行快速检查,将大幅提高资本要求,银行或需补充约1,000亿欧元资本(1,370亿美元).

据两名业内消息人士透露,欧洲银行业管理局(EBA)希望,基于衰退的假设情况下,银行核心一级资本充足率不低于7%,不达标的银行将被通知增加资本.

另有知情人士称,及格标准尚未敲定,部分消息人士说是在7-10%的范围内.有关核心一级资本定义的讨论也在继续进行.

三名消息人士称,EBA上周五要求银行整理6月末的相关数据,并于周二前上报.

其中一名消息人士称:"预计许多银行都不能通过此次压力测试."

路透得到的表格显示,银行必须填报6月末的资本水平,以及9月末的公债敞口情况.

欧盟决策者将通过这些数据来决定银行如何重整资本,以恢复外界对该行业的信心.

同时,欧盟(EU)执委会主席巴罗索称,将于周三提出银行资本重组计划,不过资金来源问题尚未达成共识.

EBA今年7月对90家银行进行的压力测试被指不够严厉.当时要求核心资本充足率为5%,但未考虑银行持有的希腊及其它公债造成的严重亏损.此次测试料将对欧元区二线国家债券按市值计价.(完)

--编译 程琳;审校 张涛

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