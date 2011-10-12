世卫：全球肺结核患病人数首次下降

路透华盛顿10月11日电(记者 Alina Selyukh)---世界卫生组织（WHO）周二称，在中国等国家巨大进步的推动下，全球肺结核患病人数首次下降，死于该病人数降至十年来最低水平。

世卫组织发布的《2011年全球结核病控制报告》称，2010年880万人患肺结核，140万人死亡，两数字较之前年份均明显下降。

世卫组织遏制结核病司主任Mario Raviglione博士在新闻发布会上说：“报告结果反映了全球健康状况的一个重大里程碑。但历史告诉我们不能对结核病防治工作自满，因此国际社会不能把这些成绩看作是大功告成。”

肺结核是一种全球性流行病，全球大约三分之一的人口感染该病毒，不过仅有很少一部分人患上此病。

世卫组织修订的估测人数显示，自2006年以来结核病患者绝对数量呈现下降态势，并非此前所说的微幅上升。2005年顶峰时结核病患者达900万人。

结核病死亡人数2003年时达到峰值，为180万人。

世卫组织官员将下降的原因归结于：全球数据收集工作改善；中国对防治结核病投入增加；随着生活水平的提高，前苏联国家与拉丁美洲国家在结核病防治上有所改善；非洲地区感染人数下降。（完）

编译：张敏 发稿：张家伟

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