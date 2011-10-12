佛山暂缓执行放宽房地产限购的政策

路透北京10月12日电---中国广东省佛山市周二发布被视为放宽房地产限购政策的通知,指出本市户籍居民家庭在现行限购政策和住房套数基础上,可增购一套7,500元人民币/平方米以下住房等.但稍後佛山表示该通知暂缓执行.

周二刊登在广东佛山市住房和城乡建设管理局网站的通知指出,对符合市、区人才引进政策的非本市户籍人员,由市、区人社部门出具人才引进证明,购房时可不受个人所得税证明以及社保证明的限制.

此外,办理房地产权证超过5年(含)的住房产权转移,不纳入限购范围.该市户籍"村改居"家庭,在购买7,500元/平方米以下的新建商品住房时,其拥有的因村改居由集体土地改为国有土地的自建住房,不计入住房套数,

通知提到,佛山住房均价从今年3月8,756.13元/平方米的历史高位,回落至9月8,237.08元/平方米的位置.交易量则从第一季度月平均87万平方米,回落至目前月平均40万平方米.

不过周二晚间,佛山住房和城乡建设管理局又发布新闻稿称,为进一步徵询社会各界意见,并综合评估政策影响,决定暂缓执行《关于进一步加强我市房地产市场调控有关问题的通知》.(here)

中国房价已远超出普通百姓的承受能力,为此中国政府近两年来不断出台给楼市降温的举措,其中之一就是在国内约40个城市实施限购令.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 屈桂娟

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