人行：对人民币的无端指责或严重影响中国汇改进程

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透北京10月12日电---针对美国参议院通过有关惩罚中国汇率政策的议案,中国央行周三称,中美两国贸易不平衡的主要原因不在于人民币汇率,而对人民币汇率的无端指责可能严重影响中国正在进行的汇率改革进程.
刊登在央行网站的报告称,中国将继续增加人民币汇率的灵活性,渐进稳妥的实现汇率均衡;而人民币汇率也正逐渐趋于均衡合理水平.
此外,中国外汇储备继续保持较快增长,并不等于人民币汇率低估.
美国参议院周二投票通过了旨在迫使中国令人民币升值的议案,并将送至众议院.多位众议院领袖对该议案持批评意见.这项名为2011年货币汇率监督改革法案的议案,允许美国政府可对被认定通过低估本币汇率来补贴出口业的国家产品徵收反补贴关税.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红
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