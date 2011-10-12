美参议院否决奥巴马的促进就业法案

* 奥巴马称将尽力促使就业法案的部分条款获得通过

* 两位民主党议员投下反对票

路透华盛顿10月11日电---美国参议院周二否决总统奥巴马提出的创造就业法案,表明华府可能陷入瘫痪,难以在2012年大选前采取提振就业的重大举措.

参议院以50票赞成,48票反对的结果,未能通过4,470亿美元的减税及新增开支方案,因赞成票低于参议院100名议员通过法案所需的60票.投票活动将会持续几个小时,但不会影响到最终结果.

奥巴马在佛罗里达州开展竞选活动时称,这场投票不是争取就业方案的结束.在表决後发表的声明中,奥巴马指责共和党横加阻挠,并表示他将与参议院多数党领袖里德一道确保就业法案中的个别提案尽快付诸表决.

"最终,美国民众不会接受'否决'的结果.现在是美国国会承担责任的时候,把政党政治抛在一边,并马上采取行动增进就业."

奥巴马此前一直在全国各地奔走,向共和党反对派施压,以获得对法案的支持.但在民主党控制的参议院投票中,他没有得到任何共和党人的支持票.

两名民主党人也同样投了反对票,他们在较保守的州内正面临竞选连任压力.

奥巴马周二稍早时表示,他将尝试令提案各部分内容分别获批.

尽管奥巴马所提议案在国会已经流产,但在竞选过程中势必仍会造成影响.

奥巴马2012年是否能够连任,端赖他刺激经济复苏和重振劳工市场的能力.目前美国经济复苏不振,劳工市场亦接近停滞.

5月以来,美国失业率一直在9%上方.在失业的1,400万人中,有接近45%的人失业时间已经达到六个月或以上.

即使是华尔街,也未能幸免.一份来自纽约州审计署的报告显示,银行家奖金料将连续第二年减少.

在法案的所有条款中,有一条或得以通过,即下调工资税.在薪资并未大涨之时,奥巴马想要延长下调工资税,以避免实质形成增税.奥巴马就业法案将延长对长期失业人群的补助,这也是另一个可能获得两党支持的内容.

上调高速公路支出、向缺乏资金的州提供援助等其他内容则不太可能赢得共和党人支持.

**政治博弈**

民主党称,共和党对打败奥巴马更感兴趣,而不是帮助美国从1930年代以来最严重衰退中复苏.

"共和党认为如果经济状况改善,这将有利于奥巴马总统.所以他们宁愿经济衰退,反对提振经济的努力,"参议院民主党领袖里德在投票前表示.

共和党一直赞同以放松商业监管为中心的促进就业提议,称奥巴马的就业议案本质上就是2009年经济刺激计划的翻版.

经济刺激计划帮助缓解了1930年代以来最严重衰退造成的影响,但共和党指出,计划并未像白宫承诺的那样将失业率控制在8%以下.

"投票赞成该刺激计划的每个人都必须要回答一个简单但重要的问题:究竟为何支持一个我们已经知道不起作用的措施?"参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)说.

奥巴马设立的所谓就业委员会稍早发布报告,提出了扶持创新、使美国对外资更具吸引力的提议.通用电气(GE.N)执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)担任该委员会主席.(完)

--编译 肖群英/梁睿雪/王兴亚;审校 龚芳/张荻

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