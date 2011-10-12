《Russell专栏》中国企业打磨出收购海外资源的精妙策略

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell; 编译 田建华/李爽
路透新加坡10月11日电---中石化计划收购中型加拿大油气勘探商,就像是喂大象吃花生,仅够打打牙祭.
中石化一子公司以21亿美元吞吃加拿大Daylight Energy,延续中国近期能源产业并购热潮,而中国业者在收购小生产商的同时,也与大企业成立合资公司.
中国这样的策略看来正在发挥作用,因中国资源公司可以藉此扩大投资组合和资源储备,同时免去大范围的公开审查,以及巨额交易有可能遭遇的爱国主义.有趣的是,在国企中国铝业计划195亿美元投资矿商力拓受阻之後,中国大宗商品公司鲜有涉足大额交易.
在部分力拓股东持反对意见之後,这宗本可成为澳洲企业历史上最大一笔投资案的交易告吹.力拓股东称,管理层应从现有股东中筹资资本,而不是引进新投资者稀释股权.
中铝收购力拓遭遇滑铁卢,以及2005年中海油出价约190亿美元收购优尼科折戟,凸显中国国有资源巨头在确保资源供应方面所遇阻力渐增.中铝-力拓事件中,有这样一种看法--若有人希望买牛奶,你不要卖掉奶牛和农场,就卖出牛奶好了.而中国企业在与大企业大交道时,看似考量了这一信息,偏爱建立合资企业,而非试图收购公司.
当然,收购Daylight Energy的计划表明,中国无惧于吞并一家公司,但似乎只有在收购目标规模相对较小、并非位居该国龙头地位、立足于竞争激烈产业之中、且身处于向来允许外来投资的管辖地等条件下,他们才会直接整个收购.
Daylight Energy交易极为符合这些要求.其规模不大,拥有许多竞争对手,而且是在基本欢迎外国投资的艾伯塔州管辖范围之内.这笔投资与中石化2008年9月收购加拿大Tanganyika Oil和今年7月中海油收购OPTI Canada有些类似,後两项交易规模均在20亿美元左右.
在那些资源民族主义可能较为高涨的地区,也有中国大型企业成立合资公司的案例,譬如中石油斥资31亿美元与皇家荷兰/壳牌石油集团联手收购澳州Arrow Energy,中石化与Repsol组建178亿美元合资公司,共同开发巴西石油资源.
中石油与壳牌的协议,符合组建合资公司以避开潜在政治阻力的模式.即便壳牌不是澳州企业,但其在澳州也有很长时间的经营历史,并在开发油气资源方面发挥了重大作用,而且是澳州最大独立经营生产商Woodside Petroleum Ltd的基石投资者.
坦率地讲,中石油若独自收购像Arrow这样的小型公司,并成为液化天然气产出的主要受益者,这恐怕很难被澳州民众接受.但将壳牌拉进这笔交易,情况就不一样了,政客们可以更为轻易地宣传这笔交易,他们可以指出,随着燃气资源的开发和工厂建设,该交易可以促进就业和并带动建筑业发展,还会带来权利金及租税收入.
据汤森路透数据,今年迄今,中国在外国能源和矿产领域投资约为260亿美元,低于去年同期的323亿美元.
股票和商品价格低廉,只会刺激中国扩大收购,而中国人对看待资产的眼光比典型的西方投资者更长远.收购小型企业,针对大型项目组建合资公司,这两条路似乎是目前开展业务的首选路径,预计这类交易会越来越多.(完)
--译文审校 张明钧
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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