黑客8月攻击三菱重工 可能盗取了导弹数据--日媒

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透东京10月12日电---日本《读卖新闻》(Yomiuri)周三报导称，三菱重工(7011.T)8月遭网络攻击，可能已导致日本ASM-1反舰导弹信息被盗取。
报导引述消息人士称，黑客从8月中旬起访问三菱重工一分包商服务器多达30万次，有一次取得了大量数据。
报导称，一份关于ASM-1反舰导弹性能的报告可能部分遭窃，该报告被归类为敏感信息，但黑客取得的数据对防务省来说可能不算敏感。
三菱重工正调查这起网络攻击事件。公司一名发言人称，目前尚未能确认技术信息数据是否被入侵。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透马尼拉2月3日 - 菲律宾计划关闭23家矿，多数为镍矿，并暂停另外五座矿的生产。矿商称这将影响到大约120万人，一些人誓言将采取法律行动挑战这一决定。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul对记者说，检方无法在总统府反对的情况下展开搜查，但相信代理总统黄教安的批准，将可做为执行搜查令的理由。(完)