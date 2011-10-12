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时事要闻 | 2011年 10月 12日 星期三 11:21 BJT

黑客8月攻击三菱重工 可能盗取了导弹数据--日媒

路透东京10月12日电---日本《读卖新闻》(Yomiuri)周三报导称，三菱重工(7011.T)8月遭网络攻击，可能已导致日本ASM-1反舰导弹信息被盗取。

报导引述消息人士称，黑客从8月中旬起访问三菱重工一分包商服务器多达30万次，有一次取得了大量数据。

报导称，一份关于ASM-1反舰导弹性能的报告可能部分遭窃，该报告被归类为敏感信息，但黑客取得的数据对防务省来说可能不算敏感。

三菱重工正调查这起网络攻击事件。公司一名发言人称，目前尚未能确认技术信息数据是否被入侵。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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