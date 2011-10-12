全球各地聚焦“占领华尔街”运动

路透伦敦10月11日电（记者 Peter Millership）---先是开罗的解放广场、的黎波里的绿色广场、雅典的宪法广场，现在又轮到了纽约的祖科蒂公园——普罗大众对当权者的不满情绪正在全球蔓延。

“占领华尔街”运动发起于纽约一公园，随後蔓延到从坦帕到波特兰、从洛杉矶到芝加哥的美国全境，并激起了各地民众的持续响应。

一个月前，数以百计的活动人士聚集在距离华尔街不远的纽约曼哈顿祖科蒂公园，对过度贪婪的纽约金融业者表达不满，指责他们引发了经济危机，进而累及无数美国普通百姓，甚至牵连到全球经济。

从这次“占领华尔街”运动，阿拉伯国家听到了今年“阿拉伯之春”的回响，西班牙与意大利看到了当地活动人士的身影，而伊朗与中国反美的声音甚至表示这可能预示着美国的垮台。

受美国“占领华尔街”运动的鼓舞，伦敦活动人士定于10月15日在伦敦证交所外举行抗议，同一天，西班牙一些组织也将在马德里太阳门广场集会。

伊朗学生通讯社ISNA援引革命卫队高官Masoud Jazayeri的话称：“美国人民正在逐渐走上阿拉伯国家民众选择的道路，专横的美国政府将会遭遇类似突尼斯和埃及的起义。”

中国媒体也充斥着“占领华尔街”的相关报导，刊登社评批评美国政治体制，谴责西方媒体淡化抗议活动。

《环球时报》刊登的一篇评论写道：“美国的未来处在十字路口上，倘若找不到一个有效的纾解社会情绪，重塑公平正义的措施，‘占领华尔街’成压垮美国的最後一根稻草未尝没有可能。”

“一场运动揭开了美国社会的疮疤，由社会矛盾堆积的‘冰山’浮出水面。”

“这是解放广场”

在开罗，埃及4月6日青年运动（April 6 Youth Movement）的创立人与主要成员Ahmed Maher称，该组织与牵头反华尔街示威的多个组织都有联络。

“几天前，我们看到纽约的一条横幅写道：‘这是解放广场’。阿拉伯之春肯定对美国与欧洲爆发抗议活动起到了激励作用，”他说。开罗解放广场是埃及抗议穆巴拉克的中心。

沙特日报《al-Watan》专栏作者Abdulaziz al-Uwaisheg称：“阿拉伯国家的抗议者起初要求改革，但随後很快转向要求解散政府，或者至少要求领导者下台。而美国的抗议则是针对具体政策……没有要求更换政府。”

西班牙媒体每天都在报导“占领华尔街”运动，左翼报纸称西班牙国内青年组织活动激励了美国抗议者。

参与西班牙示威活动的律师Veronica Garcia说道：“‘占领华尔街’是全球运动的又一个支脉。”（完）

编译：张敏 发稿：王凤昌

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