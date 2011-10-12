多种维生素剂似无助女性长寿--研究

路透10月11日电---美国研究发现，服用多种维生素剂的女性与只从食物中摄取营养的女性相比，并没有获得更长的寿命，死亡率实际上却似乎略高。

大约一半的成年美国居民服用补充剂，该产业宣称年销售额高达200亿美元。然而，研究显示，若大剂量服用维生素A和维生素E等大多不进行监管的成分，可能对人体有害。相关研究结果发表在《内科学文献》（Archives of Internal Medicine）上。

美国明尼苏达大学的Jaakko Mursu参与了该项研究，他说：“几乎没有证据表明，服用普通膳食补充剂有利于预防主要慢性病。”

“除非缺乏营养，否则实在没有理由服用它们，”他告诉路透。

Mursu及其同事对参与爱荷华妇女健康研究项目的近39,000名年龄较大妇女的数据进行了研究。

调查问题涉及服用多种维生素剂，维生素A、C、D、E，以及胡萝卜素，B族维生素以及钙、铜、镁、硒、锌等矿物质的情况。

经过逾19年的跟踪研究，仅有服用钙片的女性死亡风险较低，服用者的死亡率为37%，不服用者为43%。即使考虑到服用者较其他人拥有更健康的生活方式，也不影响上述结果。

但服用其他补充剂的女性并未延长寿命。

Mursu亦称，该研究并未证明补充剂对身体有害，只是没有证据表明对身体有益。（完）

编译：王凤昌 发稿：张家伟

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