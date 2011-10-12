福田汽车拟投3.87亿美元在印度建厂

路透上海10月12日电---中国北汽福田汽车股份有限公司(600166.SS)周三公告称,拟与全资子公司北京福田国际贸易公司共同投资3.87亿美元在印度建设汽车生产厂项目.

公告显示,该印度工厂双班设计综合年产能为一期9.6万辆,二期12万辆.预计工厂2013年7月竣工,投产年将有助于公司业绩的提升.

公告称,对于整车进口,印度政府的关税为24%,福田汽车要实现印度市场的突破,必须实现本地制造和采购.而且近年来印度基础设施不断改善,物流行业的发展,将引发商用车的巨大需求.目前印度市场环境相当于10年前的中国市场,未来有巨大发展空间.

公告指出,福田汽车目前拥有微卡、轻卡、中重卡全系列商用车产品线,商用车产品成熟,具有竞争优势,可作为福田公司优先选择进入印度市场的产品.

福田汽车已获准与德国戴姆勒(DAIGn.DE)合资成立中重卡车公司,双方股权各半,投资总额63.5亿元人民币.合资公司将生产福田现有欧曼品牌中重卡汽车,以及戴姆勒OM457重型柴油发动机和装配OM457发动机的欧曼中重卡混合车型产品.

印度为全球第四大商用车市场,近年来印度每年进口汽车产品30亿美元左右.戴姆勒、沃尔沃、日本五十铃(7202.T)等国际商用车企业已进入印度市场,而中国的上海汽车(600104.SS)携手通用汽车(GM.N),一汽与乌尔拉合作亦向印度输出产品.

福田汽车周三早盘报7.58元,涨0.06元,或0.8%.(完)

--发稿 林琦; 审校 丁淑琴

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