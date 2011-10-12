OPEC将在12月会上达成产出政策共识

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
* 巴德里认为目前油价价位合理
* 认为利比亚产出将恢复,买家将重返
路透伦敦10月11日电---石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周二表示,他预计该组织在12月会议上将达成产出政策的共识.上次OPEC会议在激烈对峙中无果结束,引发油市不安.
巴德里并告诉路透Insider,油价处于每桶100美元以上是"合理的",表明OPEC并不急于调整供应.
"不论他们做出什麽样的决定,都将达成共识,"巴德里对路透表示."我相信OPEC将保持为一个集团.虽然我们目前是一个集团,但我们的确在上次会议时没能达成一致,但我相信12月的会议结果将是正面的."
OPEC将于12月14日在维也纳举行会议.巴德里认为现在说该组织将作出何种决定为时过早,但他相信OPEC国家在克服了此前争议後将达成共识.
"我们已经存在50年左右了.过去我们有过多次非常困难的会议.我完全不认为这是场危机."
**消费国的忧虑**
今年4月油价一度触及每桶127美元的年内高位,周二报价在110美元上方.
"我认为市场是均衡的.价格很适宜.我并不是在说我对此是否满意,而是认为这样的价格是合理的,"巴德里称.
他的观点与国际能源署(IEA)首席经济学家Fatih Birol相左,後者认为高于100美元的油价令经济复苏困难.
今年稍早油价攀升部分原因,在于利比亚内战前夕供应的削减.利比亚为OPEC成员国,日产出为160万桶,约为世界供应量的2%.
巴德里是利比亚人,并且是利比亚前能源部长,他重申,随着利比亚高质量原油生产的恢复,其他OPEC成员国将削减产量,利比亚的石油买家将重返.
他并告诉记者,在六个月时间内,利比亚日产出将达到100万桶,最快一年内回到内战前产出水准.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张明钧
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透纽约2月3日 - 美国股市周五攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普总统推出减少监管举措，且就业报告强劲。
路透伦敦2月3日 - 欧洲股市周五收高，结束走势反复的一周，因企业季报良好和经济数据强劲提供支撑，但金属价格下跌打压矿业股走低。