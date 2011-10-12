OPEC将在12月会上达成产出政策共识

* 巴德里认为目前油价价位合理

* 认为利比亚产出将恢复,买家将重返

路透伦敦10月11日电---石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周二表示,他预计该组织在12月会议上将达成产出政策的共识.上次OPEC会议在激烈对峙中无果结束,引发油市不安.

巴德里并告诉路透Insider,油价处于每桶100美元以上是"合理的",表明OPEC并不急于调整供应.

"不论他们做出什麽样的决定,都将达成共识,"巴德里对路透表示."我相信OPEC将保持为一个集团.虽然我们目前是一个集团,但我们的确在上次会议时没能达成一致,但我相信12月的会议结果将是正面的."

OPEC将于12月14日在维也纳举行会议.巴德里认为现在说该组织将作出何种决定为时过早,但他相信OPEC国家在克服了此前争议後将达成共识.

"我们已经存在50年左右了.过去我们有过多次非常困难的会议.我完全不认为这是场危机."

**消费国的忧虑**

今年4月油价一度触及每桶127美元的年内高位,周二报价在110美元上方.

"我认为市场是均衡的.价格很适宜.我并不是在说我对此是否满意,而是认为这样的价格是合理的,"巴德里称.

他的观点与国际能源署(IEA)首席经济学家Fatih Birol相左,後者认为高于100美元的油价令经济复苏困难.

今年稍早油价攀升部分原因,在于利比亚内战前夕供应的削减.利比亚为OPEC成员国,日产出为160万桶,约为世界供应量的2%.

巴德里是利比亚人,并且是利比亚前能源部长,他重申,随着利比亚高质量原油生产的恢复,其他OPEC成员国将削减产量,利比亚的石油买家将重返.

他并告诉记者,在六个月时间内,利比亚日产出将达到100万桶,最快一年内回到内战前产出水准.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张明钧

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