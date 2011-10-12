中石化总裁：国家将提高油气特别收益金起征点

路透北京10月12日电---中国石化(0386.HK)总裁王天普周三称,中国将提高石油及天然气特别收益金的起征点,但尚无时间表.

"特别收益金的起征点将会提高....政府有这样的计划."王天普告诉路透.

至于何时开始提高,他称,目前还没有时间表.

中国本周一宣布,将自今年11月1日起在全国范围内实施原油、天然气资源税改革.修改後的资源税暂行条例称,将对原油、天然气按销售额的5-10%徵收资源税.

投行工银国际的报告称,预计资源税改为"从价计徵"的改革进一步向全国铺开後,中国石油(601857.SS)(0857.HK)和中国石化(600028.SS)于2011-12年度盈利将减少2-11%.(完)

--编译 李文科; 审校 林高丽

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