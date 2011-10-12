12日午间分析：权重领涨沪指大幅反弹

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场早盘呈现低开高走且大幅反弹的格局。承接昨日之势，沪深两市股指惯性低开，其中沪综指盘中一度跌破去年低点2319点，随後在金融、地产等权重股拉升的带动下，股指开始震荡回升，并向2400点关口进发，午盘沪综指报收于2399.18点，大涨2.16%。
笔者认为，汇金增持显示当前管理层维稳意图，在一定程度上封杀了股指大幅下跌的空间，同时大盘经过连续的缩量下跌後，杀跌动能明显减弱，短期技术反弹随时出现，不过对于反弹的力度投资者不应过分乐观，目前市场信心仍然不足，这从盘中热点散乱就可看出，投资者还应采取谨慎的操作策略。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。