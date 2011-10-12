12日午间分析：权重领涨沪指大幅反弹

今日A股市场早盘呈现低开高走且大幅反弹的格局。承接昨日之势，沪深两市股指惯性低开，其中沪综指盘中一度跌破去年低点2319点，随後在金融、地产等权重股拉升的带动下，股指开始震荡回升，并向2400点关口进发，午盘沪综指报收于2399.18点，大涨2.16%。