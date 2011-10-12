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冯涛股市实时分析 | 2011年 10月 12日 星期三 11:57 BJT

12日午间分析：权重领涨沪指大幅反弹

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘呈现低开高走且大幅反弹的格局。承接昨日之势，沪深两市股指惯性低开，其中沪综指盘中一度跌破去年低点2319点，随後在金融、地产等权重股拉升的带动下，股指开始震荡回升，并向2400点关口进发，午盘沪综指报收于2399.18点，大涨2.16%。

笔者认为，汇金增持显示当前管理层维稳意图，在一定程度上封杀了股指大幅下跌的空间，同时大盘经过连续的缩量下跌後，杀跌动能明显减弱，短期技术反弹随时出现，不过对于反弹的力度投资者不应过分乐观，目前市场信心仍然不足，这从盘中热点散乱就可看出，投资者还应采取谨慎的操作策略。（完）

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