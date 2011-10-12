利比亚将调查卡扎菲时期石油协议

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透的黎波里10月11日电---由于来自国内石油行业的压力，利比亚当局周二承诺调查卡扎菲时期所签的石油协议，分析人士认为此举可能令海外企业不安，甚至推迟该国石油生产正常化进度。
利比亚石油和财政部长Ali Tarhouni在记者会上称，将设立一委员会，调查前政权腐败程度。
他说道：“委员会将审查所有合约与项目，以摸清腐败交易规模，针对所有查出的问题，将进行调查并予以惩处。”
行业消息人士很早就预料利比亚新政权会大规模调查原石油合约，此举可能会重新配置一些旧合约，在利比亚内战中大力支持反对力量的国家可能从中受益。
伦敦咨询机构Control Risks利比亚问题分析师Henry Smith指出：“腐败调查一向就是要不出于法律考虑，要不出于缓解民意压力。”
“这可能意味着利比亚决策进程可能拖延。人们可能会惊慌，机构职能可能陷入停滞，随之影响石油生产。”（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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路透马尼拉2月3日 - 菲律宾计划关闭23家矿，多数为镍矿，并暂停另外五座矿的生产。矿商称这将影响到大约120万人，一些人誓言将采取法律行动挑战这一决定。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul对记者说，检方无法在总统府反对的情况下展开搜查，但相信代理总统黄教安的批准，将可做为执行搜查令的理由。(完)