西班牙和意大利银行业再遭降评打击

路透纽约10月11日电---西班牙和意大利银行业者周二再遭评级下调打击,突显对欧元区债务危机加重恐波及区内银行业的担忧.

标准普尔和惠誉此次调降对大型银行的评级,其中包括西班牙国际银行和BBVA,应和了欧央行总裁特里谢稍早的评论.特里谢之前称,这场危机已经扩至系统性层面.

标普将10家西班牙银行业者评级调降一个级距.标普对西班牙的评级为"AA-",展望为负面.

标普警告称,未来15-18个月,这些银行资产负债表问题资产规模将继续上升,而且他们的金融缓冲大多已经耗尽.

"在我们看来,近期西班牙经济成长前景黯淡,楼市活动仍受压抑,资本市场动荡加剧,"标普在声明中表示.

标普称,西班牙银行获取市场融资的渠道依然稀少,而且成本昂贵,并警告称银行对欧盟或政府融资机制的依赖性可能将进一步上升.

标普目前给予西班牙所有金融机构的评级展望均为负面,意味着一旦经济放缓程度高于预期,这些机构的评级可能会被进一步调降.

**惠誉调降西班牙、意大利银行评等**

惠誉上周下调西班牙和意大利主权债务评级之後,接着宣布调降两国银行业评级.

其中,评级遭下调的西班牙银行包括:西班牙国际银行(SAN.MC)、Banesto BTO.MC、BBVA (BBVA.MC)、Popular和Sabadell (SABE.MC).

意大利银行业方面,惠誉下调了Intesa Sanpaolo (ISP.MI)、Unione DI Banche Italiane(UBI Banca) (UBI.MI)和Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS.MI)的评级.

该评级机构指出了欧洲银行业者降评的诸多理由,包括该地区经济增长低于趋势水准,主权风险继续不断,额外银行监管衍生的成本和规则不明确,以及要求减少或消除隐含国家支持的政治压力.

该机构还指出,在市场对这些风险的意识越来越强,并推高银行业融资成本之际,欧洲银行业更加容易受市场信心的冲击.(完)

--编译 李爽/梁睿雪/许娜;审校 白云/张若琪

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