裁员潮再袭华尔街 新法规或限制招聘并压低薪酬

2009年3月26日在华尔街拍到的路标。 REUTERS/Chip East

* 抗议活动愈演愈烈,但华尔街面临艰难处境

* 获利疲软恐触发更多裁员

* 成本削减措施今年已经造成严重损失

* 新监管法规或限制招聘并压低薪资

记者 Steven C. Johnson; 编译 艾茂林/侯向明/兰秀娟

路透纽约10月11日电---华尔街的辉煌时代已经过去,虽然成千上万参与"占领华尔街"露营抗议活动的民众或许并不这样认为.

今年迄今金融部门裁员人数已经超过去年总数.若疲弱财报导致股东要求银行进一步紧缩开支,那麽情况无疑会变得更糟.

除市况波动、投资者惊慌失措和经济增长迟滞之外,人们还越来越担心新监管法规恐限制未来数年的招聘活动并压低薪资.

"你不禁要问,'为什麽要在这时点招人呢?',"金融业薪酬谘询公司Johnson Associates执行董事Alan Johnson说."这时招人成本高,监管方向错误,而经济增长多在别处--比如亚洲和拉美."

成本削减已经全面铺开.就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas报告显示,截至9月的九个月中,包括商业银行和保险在内的金融服务业计划裁员数触及54,013人,较2010年同期飙升177%.

纽约州主计长Thomas DiNapoli周二称,纽约市包括投行和券商在内的证券业到2012年底前可能最多损失10,000个就业岗位.这对当地经济来讲很是糟糕.

高盛(GS.N)、巴克莱(BCS.N)和瑞士信贷等一系列大型投行已经宣布裁员.美国银行上月表示,未来五年拟裁撤30,000个职位.

与此同时,那些保住工作的员工薪酬可能降低.保险产品网站eFinancial.com调查显示,46%的华尔街员工预计未来三年奖金会减少,而去年有这种预期的员工只占30%.

Johnson估计,2011年投行奖金水平料下滑20-30%.

"今年营收不如我们想像和期待的那样好,"他说.

**交易环境艰困**

第三季度对银行业来说可谓艰难,此间欧债危机的恶化及市场形势的混乱,严重损及交易营收.

随着本周财报季的到来,据汤森路透数据显示,分析师预期金融行业第三季获利或仅会增长2.5%.而6月份时分析师的预估增幅达15.6%.

美国投行Oppenheimer本周分别下调美国银行(BAC.N)、摩根士丹利(MS.N)、摩根大通和花旗集团的获利预估,并预计高盛将录得季度亏损,这或许会是高盛上市以来第二次录得亏损.

疲软的美国经济更是雪上加霜.上半年经济大幅放缓,投资者还称消费者支出及贷款需求疲弱已对银行利润率和营收构成压力.

此外,近二十年经济持续繁荣,金融业躬逢其盛,但此荣景或已一去不复返.

美国经济周期研究所(ECRI)主管Lakshman Achuthan表示,信贷繁荣时期的终结意味着经济回到了一个更加波动的短期扩张时代,同时面临更加频繁的衰退.信贷繁荣促使经济在1990年代及2000年代维持长时间的成长.

美国经济在2009年6月摆脱衰退,但ECRI上月称美国经济濒于再度陷入衰退的边缘.

Lakshman Achuthan说,"我们正进入繁荣局面破灭的时代,这对于买入并持有的投资者、或那些在遭遇困境後无法迅速转身的企业来说极为不利."

这也是为什麽Hugh Johnson会说事情在转好之前会变得更加糟糕.Hugh Johnson是资产管理公司Hugh Johnson Advisors的总裁.

他还称,"按年来看,明年我们面临获利衰减的机率非常大,我们或许会看到标准普尔500企业录得营业亏损."

**逃离纽约?**

一个规模更小且获利更少的华尔街亦会给纽约市的经济带来麻烦.纽约一直是美国实力最强大的城市之一.

Moody's Analytics的纽约经济和证券业分析师Marisa Di Natale表示,金融业的裁员潮可能会持续到2012年底.多位分析师担心,这可能会降低当地的税收、打压当地的房价、冲击就业市场和收入.

纽约主计长在其报告中估计,纽约市八个工作岗位中有一个、纽约州13个工作岗位中有一个来自于证券公司.

Di Natale称,纽约旅游业、专业服务和广告业等其他行业的优势,或许能缓和此一冲击.

"纽约市已足够多元化,并非全都仰赖金融业,因此这回我感到更加乐观,"她说,"但如果美国和欧洲双双陷入衰退,那就是另一回事了."

一些人士还担心,限制特定交易类型和薪资结构等繁琐的银行业新规定,意味着部分华尔街损失的工作岗位可能永远也补不回来了.

"我们正看到,经纪业正在经历巨大的结构性转变,"Rochdale Securities的银行分析师Richard Bove表示,"就像近来一位执行长对我说的一样,身处该行业的人得明白,如今各家公司无力支付像2005年那样多的薪资."

此外,还有一些人担忧,根据多德-弗兰克(Dodd-Frank)金融监管法的要求,调整投资银行的薪资结构可能导致就业岗位的流失.

这是因为多年来企业常用高额奖金当做薪资补贴,在时机艰困的时候便会减少发放奖金.

但如今随着基本薪资的提高,需要节省开支的企业就会被迫裁员.Alliance Consulting总裁Paul Sorbera表示,资深银行员的一般薪资行情已经增加逾一倍,年薪介于40-50万美元之间.

纽约大学斯特恩(Stern)商学院的财经教授Thomas Philippon谈到,规模较小的金融业对美国整体经济来说,未必是一件坏事.

他说,出台要求银行业者持有更多资本以抵御危机的规定意味着,纳税人将不必援救这些银行,整体而言这对经济有利.(完)