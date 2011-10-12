独家：安吉丽娜・茱莉造访利比亚

路透日内瓦10月121日电(记者 Tom Miles)---好莱坞女星、联合国亲善大使安吉丽娜・茱莉(Angelina Jolie)在提供给路透的声明中称，她周二访问了利比亚，协助国际机构向的黎波里和米苏拉塔的利比亚人民提供援助。

茱莉表示：“我这次来利比亚有很多原因，看看这个各方面均处于过渡阶段的国家，并见证其为真正实现‘阿拉伯之春’承诺而作的努力。”

“利比亚面临着一系列挑战，包括国内流离失所的民众、难民、法治、安全、卫生、教育、健康和其他人道主义需求。所有这些都需要在一个公正和谐的环境下得以正确处理和协调。”

茱莉此行将在利比亚逗留两天，这也是她首次造访利比亚，但她6月份曾在马耳他和意大利兰佩杜萨岛(Lampedusa)探访利比亚难民，4月份还曾抵达突尼斯，为当地因革命爆发而逃离家园的人们寻求国际支持。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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