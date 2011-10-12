利比亚称卡扎菲一儿子被困苏尔特

路透利比亚苏尔特10月11日电(记者 Rania El Gamal/Tim Gaynor)---利比亚政府军周二表示，他们认为，卡扎菲的一个儿子被包围在卡扎菲的老家苏尔特，但效忠者的坚决反抗使政府军的进攻难有进展。

经过数周的战斗，政府军已占领苏尔特多数地区，并将卡扎菲的效忠者逼到了该市一个小区域，但国际社会担心越来越多的平民卷入到战斗中。

占领苏尔特不仅会巩固利比亚当局对局势的控制，同时还可以让新政府其致力于国家重建。

利比亚“国家过渡委员会”的一名指挥官称，卡扎菲的效忠者在苏尔特的最後两个区域顽强抵抗，原因是卡扎菲的儿子Mo'tassim Gaddafi与他们并肩作战。Mo'tassim Gaddafi同时还是卡扎菲执政时期的国家安全顾问。

Mohammed Ajhseer上校称，“卡扎菲的效忠者还在占领着一小块区域，主要集中在‘美元社区’。据我们得到的消息，这个地方有Mo'tassim率领的另外一支武装力量。”

由于发生激烈巷战，惊慌的平民纷纷走出家门试图逃离。

政府军拦截平民车辆搜查他们是否携带武器，这是利比亚当局对该地区不信任的标志之一。苏尔特有许多人都是卡扎菲的追随者，他们反对推翻卡扎菲政权。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：王燕焜

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