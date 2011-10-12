日本福岛大米辐射检测达标--共同社

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透东京10月12日电---日本共同社周三报导称，对福岛县收割的大米检测显示，其放射性物质含量低于政府标准（每千克500贝克勒尔）。
共同社称，福岛县全境收割的大米放射性物质含量达标，可安全出货。
福岛县二本松市（Nihonmatsu city）在收割前的预备调查中发现，放射性铯含量为每千克500贝克勒尔。福岛县随後在9月将检测地点增至约300个地区，数量约为之前的近10倍。二本松市位于福岛第一核电站以西56公里处。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。